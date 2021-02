Assaltante de ônibus é preso na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre

publicidade

Um homem, de 21 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Capturas (Decap), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), acusado de efetuar vários assaltos a ônibus em Porto Alegre.

Na ação, coordenada pelo delegado Arthur Raldi, na Lomba do Pinheiro, zona Leste da Capital, os agentes procederam com cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido em virtude de acusação da prática do crime de roubo a transporte coletivo. Além deste fato, o capturado possui outras 9 acusações por roubos a transportes coletivos, bem como por associação criminosa, tráfico de drogas e roubo a pedestre.

“Ele agia sempre com violência, mediante grave ameaça, por meio de arma de fogo e a participação da Delegacia de Capturas se justificou pelo grande número de acusações que ele tinha, e aliado ao roubo, estavam acusações por associação criminosa”, detalha Raldi.

O preso foi conduzido ao Deic, para a realização das formalidades legais relativas à sua detenção, de onde seguiu diretamente ao sistema penitenciário.