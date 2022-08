Associação celebra Agosto Laranja com entrega de prêmio Altas Habilidades e Superdotação

publicidade

Celebrando o Agosto Laranja, mês de informação e conscientização sobre altas habilidades/superdotação (AHSD), a Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades/Superdotação (AGAAHSD) realizou na noite desta segunda-feira, no Teatro do Sesc Canoas, a entrega do Prêmio Altas Habilidades/Superdotação.

O evento, que contou com apresentações musicaiss de crianças com altas habilidades/superdotação, homenageou diversas pessoas que ajudaram e colaboraram com o reconhecimento da AGAAHSD ao longo de seus 40 anos. “Nós tivemos várias pessoas que colaboraram com o crescimento da Associação, inclusive as crianças que estiveram aqui hoje”, comentou a Presidente da AGAAHSD Lexandra Gomes.

As primeiras agraciadas com o Prêmio foram as fundadoras da Associação Agelica Shigihara, Larice Bonato Germani, Marli Gelinger e Neiva Alvez Mesquita. Muito emocionadas, cada uma contou um pouco da sua história com a AGAAHSD e das reuniões ainda no primeiro ano da Associação. Ao final agradeceram a presidente. “Se hoje falamos em visibilidade foi por conta disso. E Hoje com essa lutadora, a Lexandra desbravou muitas coisas”, encerrou Larice.

Outro homenageado foi o vereador e presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Altas Habilidades/Superdotação de Porto Alegre, Alvoni Medina (Republicanos). Medina, que não sabia da homenagem, se disse muito grato “o Agosto Laranja é exatamente para que haja essa conscientização que os jovens sejam reconhecidos dentro da sala de aula”. Medina também cobrou da Secretaria de Educação que haja capacitação dos profissionais de educação no tratamento dessas crianças. “Esses profissionais devem valorizar esses alunos, que muitas vezes não são respeitados e tratados diferentes e não são. Eles tem sim uma habilidade, se destacam na música.” .

O parlamentar, autor da lei que institui a política municipal de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e o atendimento especializado aos estudantes identificados com Altas Habilidades/ Superdotação, reforçou o trabalho da frente, criada em 2019. “É uma honra em nome da frente parlamentar, que nós lançamos na Câmara. Ali nós vimos a ansiedade das famílias e a importância que através da Frente elas puderam buscar seus direitos e respeito. Essa famílias sabem que tem voz, elas podem cobrar o nosso governo para que eles possam ajudar essas pessoas.”

Ao fim do evento, foi anunciado uma parceria entre a AGAAHSD e o Instituto Popular de Arte-Educação (IPDAE), organização da sociedade civil sem fins econômicos, localizado no bairro Lomba do Pinheiro em Porto Alegre. O IPDAE, fundado em 1998, propõe aos seus participantes, atividades na área da música e literatura, bem como acesso à arte, propondo desenvolver suas potencialidades.

Também foram homenageados: professora Vera Lúcia Garcia; Paulo Augusto Coelho de Souza; Edna Alegro, a coordenadora Geral da Pestalozzi Canoa ; Christine Schröeder, pesquisadora sobre Altas Habilidades/Superdotação; Lívio Luiz Soares de Oliveira, responsável pela pesquisa sobre Análise de Dados sobre AH/SD no Brasil e no Rio Grande do Sul; Romário Cruz, diretor administrativo da Faders; Dr. Roque Bacof, ex-presidente da Faders; Paulo Tomas Fiori, conselheiro do Ipdae; Fernanda Moreira, neuropsicopedagoga, especialista em Altas Habilidades/Superdotação; Professor Dr. Lauro Wiit, chefe do laboratório de criatividade e do laboratório de protótipos de engenharia da Furg; Cláudia Pinheiro, secretária adjunta da Educação de Porto Alegre; Nicolas Martins de Oliveira; Anita Hoffman; Carlos e Lorenzo, (pai e filho respectivamente) e Artur de Mari. Esses últimos, crianças com altas habilidades/superdotação.