Atrações do aniversário do Brique da Redenção têm alteração de data em Porto Alegre

publicidade

O evento que celebra os 44 anos de fundação do Brique da Redenção, em Porto Alegre, teve seu primeiro dia transferido em virtude do mau tempo. As atividades seriam realizadas neste domingo e no próximo dia 20. “Tivemos que transferir em virtude da previsão de chuva, que se confirmou”, disse a expositora e presidente da Comissão Deliberativa dos Antiquaristas do Brique da Redenção, Renita Stieler.

Atrações como desfile de carros e shows musicais que ocorreriam nesta primeira data foram reagendadas para o final do mês. “No próximo final de semana não muda nada, segue a programação prevista para o dia 20. A programação deste domingo é que foi toda ela reagendada para o dia 27”, explica a expositora. Em funcionamento desde 1978, o Brique da Redenção integra o patrimônio cultural do Rio Grande do Sul desde 2005. O local constitui um espaço coletivo para produtores, artesãos e artistas, sendo uma referência turística da Capital, recebendo visitantes de diversas partes do mundo.

No próximo domingo está previsto uma exposição de viaturas históricas da Brigada Militar, show com o grupo Alma Gaudéria, apresentação do grupo Cadica Cia de Danças e a participação especial do poeta Luiz Coronel. Já a programação transferida para o último domingo do mês tem desfile e exposição de carros do Veteran Car Club do Brasil/RS, apresentação do Conjunto de Folclore Internacional Os Gaúchos e show musical com The Travelers Country Rock. Nos dois dias, as atrações iniciam às 10h. A partir das 13 h, haverá o Palco Interativo, com sonorização para apresentações musicais espontâneas.

Veja Também