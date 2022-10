Atualização do CadÚnico gera enormes filas em Porto Alegre mesmo com prorrogação

publicidade

Filas que dobraram a esquina foram registradas hoje pela manhã na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) de Porto Alegre, no bairro Farroupilha, para a atualização dos dados do Cadastro Único do governo federal (CadÚnico). Esta sexta-feira seria o último dia para regularização das informações sem correr o risco de perder benefícios como o Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a Tarifa Social de Energia Elétrica, mas, na noite anterior, o prazo foi prorrogado por 30 dias a contar de hoje, em razão da grande procura.

Muitas das pessoas que chegaram cedo ao local não tinham esta informação. Também na quinta, um furto de fios prejudicou os atendimentos na SMDS, e os beneficiários foram orientados a procurar o Sine Municipal, no Centro Histórico. O local, que geralmente atende 80 pessoas, recebeu 150, conforme a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc). “Havia chegado há pouco tempo, e vou ter que retornar outro dia. Creio que faltou um pouco de informação”, comentou a desempregada Geonice Barbosa, 60 anos, moradora do Intercap, no bairro Partenon, que também chegou a ir à SMDS na quinta.

O pedreiro Heitor Oliveira da Silva, 56, morador do Jardim Vila Nova, disse que já recebia o Auxílio Brasil, e foi à secretaria para obter informações relacionadas a um aluguel. Ele não conseguiu obter uma ficha e foi embora sem o atendimento. “E agora, como fica?”, questionou. Pessoas que estavam do lado de fora da SMDS e haviam chegado mais tarde na distribuição de fichas foram orientados pela secretaria, e alguns demonstravam bastante confusão e frustração. Conforme a Fasc, 47.386 famílias precisam realizar a atualização cadastral, que deve ser feita a cada dois anos ou sempre que houver alguma alteração nos dados.

Desde julho, a fundação afirma que já atendeu mais de 67 mil famílias de Porto Alegre, sendo 18 mil atualizações de dados e 19 mil novos cadastros nos mutirões descentralizados e unidades de atendimento, além de 30 mil pedidos de consultas ao sistema. Para realizar a atualização, é preciso levar comprovante de residência, CPF ou Título de Eleitor e, para os demais membros da família, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, CPF, RG, Carteira de Trabalho ou Título de Eleitor, todos originais. Se houver crianças, também é necessário apresentar a declaração escolar.

O serviço é feito em dez locais. Quatro são de atendimento descentralizado, das 8h às 17h (além da SMDS, e do Sine Municipal, também no Vida Centro Humanístico, no Sarandi e na Estação Cidadania - Pracinha da Cultura, na Restinga). Os outros seis, que atendem de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30, são as subprefeituras das regiões Cristal, no bairro Tristeza, Extremo-Sul, no bairro Belém Novo, Restinga, Partenon (terminal Antônio de Carvalho), Leste, no bairro Bom Jesus e Norte, no bairro Sarandi.