Aumenta para mais de 37 mil o número de afetados no RS após temporal, diz Defesa Civil

Aumentou significativamente o número de afetados no Rio Grande do Sul em razão do forte temporal registrado esta semana. De acordo com balanço da Defesa Civil Estadual, divulgado nesta quinta-feira, 37.441 pessoas enfrentam problemas após as chuvas. Na quarta-feira, o mesmo documento apontava 19.648 cidadãos atingidos pelas más condições do tempo.

Segundo o levantamento da Defesa, também aumentou o número de cidades do RS com situação de emergência por conta do temporal. Agora, além de Canoas, Eldorado do Sul e Garruchos, São Jerônimo é adicionada na lista. Outros municípios podem ter decretado a situação de emergência, como Gravataí, mas ainda não tiveram o reconhecimento oficial por parte do governo estadual.

A passagem do temporal na noite desta segunda-feira deixou rastros em Canoas. A cidade amanheceu com queda de árvores, postes e casas destelhadas.



A cidade com o maior número de afetados é Eldorado do Sul (16 mil). No município, prédios públicos e privados sofreram danos devido à chuva de granizo em seus telhados.

Em Canoas, 6.960 pessoas são afetadas e 2.360 residências tiveram as telhas quebradas, todas atendidas com lona. Em Garruchos, 208 pessoas são afetadas e a cidade contabiliza 52 casas atingidas pelo granizo. Já em São Jerônimo, 95 cidadãos oficialmente enfrentam problemas em decorrência do temporal, 35 casas sendo avariadas.

O RS ainda contabiliza 221 desalojados, 20 desabrigados, três feridos e um óbito após o temporal. Tramandaí, Mariana Pimentel, Nova Santa Rita, Charqueadas, Pareci Novo, Farroupilha, Rio Pardo, Paverama, General Câmara, Porto Alegre, Cachoeirinha e Viamão também registram estragos depois do vendaval.

População ainda sem luz

Ao menos 55 mil clientes do Rio Grande do Sul ainda estão sem luz, segundo informações da RGE. A maior parte dos afetados, de acordo com a empresa, estão localizados em Canoas.

Empresa responsável pelo fornecimento de luz a outra parte da população do RS, A CEEE Equatorial afirma que dentro de sua área de concessão a energia foi normalizada em todos os pontos.

*Com informações do repórter Lucas Eliel