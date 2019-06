Avenida Praia de Belas terá bloqueio de trânsito no feriado

publicidade

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) fará bloqueio na avenida Praia de Belas, nes quinta-feira, para conserto da rede de esgoto pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). A interdição do trânsito vai ocorrer no sentido bairro/Centro, das 8h às 17h, entre a avenida Aureliano de Figueiredo Pinto e o viaduto dos Açorianos.

No trecho, haverá a movimentação de maquinário (retroescavadeira, caminhões) para escavação no entorno da tubulação e remoção do material escavado. Após a conclusão deste serviço, será realizada a concretagem no entorno da tubulação, na sexta-feira.

O bloqueio exigirá desvios de trânsito e de transporte público. Eles se darão à esquerda na avenida Aureliano de Figueiredo Pinto; à direita na avenida Augusto de Carvalho; à direita na avenida Loureiro da Silva; à direita na rua Antônio Klinger Filho e à esquerda na avenida Borges de Medeiros. Ainda, haverá da EPTC no local.