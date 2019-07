Avião faz pouso de emergência no Rio após colidir com pássaro

publicidade

Uma aeronave da Azul colidiu com passáros logo após a decolagem no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, e precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto do Galeão. Equipes de emergência do terminal chegaram a ser acionadas, mas não há registro de feridos.

A aeronave, um Embraer E190 de prefixo PR-AZH, levava ao menos 106 passageiros e fazia o voo AD5052. O aparelho tinha decolado instantes antes do incidente do aeroporto Santos Dumont e teria como destino o aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia.

Por meio de nota, a Azul confirmou o incidente e afirmou que "seus clientes estão recebendo toda assistência necessária" e que "lamenta eventuais aborrecimentos ocorridos e lembra que medidas como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações".