Banrisul visita o Correio do Povo

O presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, e o vice-presidente do banco, Irany Sant’Anna Junior, visitaram o Correio do Povo, na tarde desta quarta-feira. Recebidos pelo presidente do jornal, Sidney Costa, ambos reafirmaram as boas relações entre as duas instituições longevas do Estado. “É uma satisfação estar aqui, um jornal centenário, assim como o Banrisul, que é um pouco mais jovem, tem 93 anos, mas é muito importante estreitarmos esses laços”, ressaltou Coutinho.

Para ele, este relacionamento traz benefícios à sociedade. “Seja por informações ou esclarecimentos para que o leitor tenha conhecimento do dia a dia do Banrisul e o que o banco pode oferecer para alavancar ainda mais o desenvolvimento econômico e social no Estado”, completou.

Ao fim do encontro os diretores da instituição financeira receberam uma placa de homenagem do Correio do Povo. “A história da grandeza de um povo se mescla com a história de suas instituições”, dizia trecho da placa, entregue pelo presidente do CP, Sidney Costa.

