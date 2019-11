Barco com estudantes vira e jovem desaparece no rio Uruguai

publicidade

Um barco com pelo menos 14 pessoas - 13 estudantes e o piloto - afundou no final da noite dessa quarta-feira no rio Uruguai, entre a cidade gaúcha de Barra do Guarita e o município catarinense de Itapiranga. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, o naufrágio ocorreu às 23h e provocou o desaparecimento de um estudante nas águas. A vítima não foi identificada, mas seria natural de Vista Gaúcha. Buscas são realizadas no local.

Conforme os bombeiros de Itapiranga, o acidente ocorreu no momento que a embarcação realizava a travessia de Itapiranga para Barra do Guarita, transportando os passageiros que estudam na Unidade Central De Educação Faem Faculdade (UCEFF) para o solo gaúcho.

A Corporação relatou que passageiros relataram que ninguém estaria usando colete salva vidas no momento do naufrágio. Uma mulher que estava na embarcação teria sofrido um ferimento na cabeça, mas já estaria fora de perigo assim como o restante dos estudantes que conseguiram sair do rio Uruguai.

Inicialmente, as buscas começaram com a utilização de uma lancha e dez bombeiros foram designados para participar da ação. Barqueiros e uma equipe da Corporação de Três Passos também auxiliam na localização do estudante. Desde as 5h desta quinta-feira, um jet-ski e um helicóptero são usados para encontrar o jovem desaparecido.