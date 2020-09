Bares da Cidade Baixa propõem restrição de venda de bebidas alcoólicas após as 23h

publicidade

Com a reabertura de bares e restaurantes, as aglomerações em meio à pandemia de Covid-19 viraram um impasse para os comerciantes na Cidade Baixa e em outros bairros de Porto Alegre. Até mesmo enfrentamentos entre Brigada Militar e frequentadores já foram registrados e o temor é de que a Prefeitura recue na liberação para o funcionamento.

Dessa forma, comerciantes da Cidade Baixa pedem que seja proibido o sistema de pegue e leve de bebidas alcoólicas à noite. Atualmente, bares e restaurantes podem vender o que quiserem, 24 horas por dia, desde que recebam clientes até as 23h. Moacir Biasibetti, vice-presidente da Associação dos Comerciantes da Cidade Baixa, disse ao Guaíba News desta segunda-feira que o problema é a aglomeração do lado de fora.

“Entendemos que os jovens queiram se reunir, conversar, beber. Ninguém mais aguenta ficar em casa, mas com esse ritmo, a Prefeitura tende a proibir e fechar tudo novamente”, sustenta.

A ideia, conforme Biasibetti, é que as pessoas possam passar no locais e levar lanches para casa, como já vem sendo feito. Ele reconhece, porém, que a permissão de venda de bebida alcoólica incentiva a formação de aglomerações, não somente em ruas da Cidade Baixa, mas também do Moinhos de Vento, outra região que concentra bares e pubs. A proposta vai ser avaliada pela Prefeitura.