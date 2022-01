Bolsonaro está sem febre, sem dor e caminhou, diz boletim médico

publicidade

Exames realizados pela equipe médica apontaram que o presidente Jair Bolsonaro não apresenta febre, não se queixa de dor abdominal e já anda pelo hospital. O boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na noite desta segunda-feira, aponta bom estado de saúde, mas não indica data provável para que o chefe do Executivo receba alta.

De acordo com os médicos, ainda não existe uma decisão sobre a necessidade ou não de intervenção cirúrgica. "O Hospital Vila Nova Star informa que o senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, apresentou melhora clínica após a passagem da sonda nasogástrica, evoluindo sem febre ou dor abdominal", diz o comunicado médico.

"O paciente fez uma curta caminhada pelo corredor do hospital e permanece em tratamento clínico. Ainda não há avaliação definitiva quanto à necessidade de intervenção cirúrgica", completa o boletim. Fontes ligadas ao governo, ouvidas pelo R7, apontam que já não existe preocupação imediata com o estado de saúde do presidente, e é esperado que ela tenha alta nas próximas 48 horas, sem necessidade de intervenção cirúrgica ou procedimentos invasivos.

