Bom Princípio Alimentos recebe a Medalha da 55ª Legislatura da Assembleia

Com 25 anos de história, mais de 500 produtos no catálogo e 1,2 mil colaboradores atuando na produção de doces e outros alimentos, a Bom Princípio Alimentos foi homenageada hoje na Assembleia Legislativa. O diretor presidente da empresa, Alexandre Ledur, e o vice-presidente de Agronegócio, Jandir Lunkes, receberam a Medalha da 55ª Legislatura em alusão às mais de duas décadas de vida da empresa, localizada em Tupandi – município vizinho de Bom Princípio, no Vale do Caí.

Após ganhar a medalha em solenidade no Salão Júlio de Castilhos, Ledur afirmou que a homenagem é um reconhecimento aos 25 anos de atuação da empresa. "Estamos no mercado desde 1996, sempre trazendo produtos inovadores e muito sabor", afirma. Conforme Ledur, mais de 1 mil produtores rurais trabalham na empresa. "Sempre fazendo o seu melhor, colocando a sua melhor dedicação em tudo que fazem para a população e para os consumidores", destaca.

No começo da produção, em 1996, Ledur lembra que a empresa tinha cinco produtos. "À medida que fomos vendo que os produtos eram muito benquistos, sempre pensando no excelente atendimento e melhor qualidade dos produtos, fomos desenvolvendo mais produtos e aperfeiçoando cada vez mais o nosso atendimento e, com isso, contratando colaboradores", observa. "Estamos projetando sempre mais novidades para o mercado", completa.

A deputada Patrícia Alba (MDB), que propôs a homenagem, destaca a importância da Bom Princípio Alimentos para geração de empregos na região do Vale do Caí. "Atua no desenvolvimento econômico e social, não só na sua região, mas proporciona isso ao estado inteiro. Tem mais de 1 mil agricultores que fornecem as frutas para que sejam feitas as chimias", frisa. Conforme a parlamentar, a entrega da medalha valoriza uma empresa que gera desenvolvimento e renda, além de atuar com responsabilidade social.

É uma empresa que está sempre trabalhando junto àqueles que precisam e tem uma série de ações na área social que eles participam. E aqui nós temos o dever de valorizar quem faz a nossa economia girar, quem tem essa responsabilidade, coragem, porque não é fácil empreender no Brasil. A gente tem exemplos de empresas que iniciam e não conseguem dar conta. E essa empresa é exemplo de desenvolvimento em algo que tem tudo a ver com nosso estado, a questão das frutas e da chimia", salienta.