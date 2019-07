Bombeiros encontram corpo de jovem desaparecido em pescaria

publicidade

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo de Lucas Kerkhoff, 22 anos, na manhã desta segunda-feira. Ele estava desaparecido desde o último sábado, quando o barco utilizado em uma pescaria virou no rio Vacacaí, no interior de São Gabriel, região Central.

O jovem pescava com amigos na localidade de Catuçaba, no interior do município. O acidente ocorreu por volta das 14h de sábado. Chovia no momento do desaparecimento.

Um amigo que estava no mesmo barco conseguiu nadar até a margem do rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o grupo de pescadores reside na cidade de Venâncio Aires e pescava no interior da Fazenda Vera Cruz.