Bombeiros retiram destroços de aeronave que caiu no Guaíba, em Porto Alegre

O Corpo de Bombeiros retirou na manhã desta terça-feira os primeiros destroços encontrados da aeronave de pequeno porte que caiu no rio Guaíba, ainda na noite dessa segunda-feira, na zona Sul de Porto Alegre. Na ocasião, o empresário Luis Cláudio Petry estava pilotando o avião. Ele segue sendo procurado pelas equipes de resgate.

Momento em que peças do avião caído em Porto Alegre no final da tarde de ontem chegam à orla da praia de Ipanema, trazidas pela equipe de buscas. Piloto Luís Cláudio Petry ainda é procurado @correio_dopovo pic.twitter.com/CGSbVW89Xn — Felipe Faleiro (@felipefaleiro) October 4, 2022

Informações preliminares indicam que Petry é um piloto experiente e pilotava uma aeronave moderna, definida como "muito equipada". Ele tinha cursos para fazer pousos na água. O relato inicial apontou que o aparelho teria apresentado pane e a partir daí ele não teve condições de controlar. O avião teria entrado em queda livre.

Estão mobilizados nos trabalhos de resgate o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), através do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM) e da Companhia Especial de Busca e Salvamento (CEBS), além do apoio do Batalhão de Aviação da Brigada Militar. Seis homens atuam na área, sendo que três pertencem à equipe aquática e outros três formam o time de mergulho. Um civil também auxilia nas buscas com uma moto aquática. O helicóptero da Polícia Civil também presta apoio.

Os gráficos do @flightradar24 mostram que Luis Cláudio Petry, piloto experiente, teria voado até o limite de 3.800 pés (± 1.158m) e alcançado velocidade de 150 nós (± 277 km/h) antes de cair. @correio_dopovo pic.twitter.com/qqNGHGLVN8 — Felipe Faleiro (@felipefaleiro) October 4, 2022

Partes da aeronave foram encontradas pelos bombeiros / Foto: Guilherme Almeida

