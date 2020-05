Brasil é país do mundo com mais novos casos e mortes por Covid-19

publicidade

Nenhum país registrou nesta quarta-feira, 27, mais mortes por covid-19 do que o Brasil, assim como também nenhuma outra nação confirmou hoje mais novos casos da doença provocada pelo novo coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, foram mais 20.599 contaminações e mais 1.086 vítimas fatais. Nos dados oficiais, hoje o Brasil completa o terceiro dia seguido liderando o total de óbitos a cada período de 24 horas.

Diante dos dados divulgados na noite desta quarta-feira, o Brasil se aproxima ainda mais da Espanha (27.117), que é o 5º em número absoluto de mortos. Os Estados Unidos seguem na liderança, com quase 100 mil, seguido de Reino Unido (37.542), Itália (33.072) e França (28.533). De acordo com a Universidade Johns Hopkins, 352.789 perderam suas vidas em todo o mundo.

Nas últimas 24 horas, as secretarias estaduais e municipais de saúde também notificaram 20.599 novos casos. Com isso, o contingente total de pessoas diagnosticadas com a infecção é de 411.821, sendo que, segundo estimativas do governo federal, mais de 159 mil já estão curadas.

O país permanece em 2º lugar em quantidade de casos, enquanto Estados Unidos têm 1.694.599 contaminados e a Rússia, em 3º, 370.680 diagnósticos positivos. A última estimativa da OMS (Organização Mundial da Saúde) indica que mais de 5,6 milhões ficaram doentes desde o início da pandemia.