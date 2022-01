Brasil atinge 70% da população vacinada com segunda dose ou dose única

publicidade

O Brasil bateu nesta quinta-feira a marca de 70% da população vacinada com a segunda dose ou dose única dos imunizantes contra Covid-19, mostra o Mapa da Vacinação do R7.

Até agora, 164.084.222 (76,92%) receberam a primeira dose, enquanto 149.352.782 (70%) concluíram o esquema vacinal, com as duas doses ou com a vacina de dose única da Janssen. Já 44.283.945 (20,76%) receberam a dose de reforço, fundamental para completar a imunização contra a doença.

A campanha de vacinação contra a Covid-19 completou um ano no último dia 17 de janeiro. Desde então, mais de 407,4 milhões de doses de vacinas já foram distribuídas para todo país, de acordo com o Ministério da Saúde.

No Rio Grande do Sul, 78,18% da população recebeu a primeira dose e 72,23% receberam a segunda dose. No estado de São Paulo, 83,9% da população já recebeu a primeira dose, e 79,7% concluíram o esquema vacinal. No Rio de Janeiro, são 75,6% com uma dose e 65,5% com as duas ou dose única.

O Brasil tem registrado uma disparada nos casos confirmados de Covid-19 nos últimos dias devido ao avanço da variante Ômicron no país. Nesta quarta-feira (26), foram 570 mortes e 224.567 novos casos diagnosticados da doença, o maior número desde o início da pandemia, de acordo com os dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e ao Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde).

