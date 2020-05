Brasil já tem mais de 100 mil recuperados da Covid-19

publicidade

O Brasil alcançou nesta segunda-feira (18) a marca de 100.459 recuperados da covid-19 desde o dia 26 de fevereiro, quando o primeiro caso foi confirmado no País.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o número de recuperados corresponde a 39,5% do total de 254.220 casos confirmados da doença no País. Ao todo, há 16.792 óbitos confirmados e 2.277 mortes sob investigação.

O Ministério da Saúde afirma que integram o grupo de recuperados todos os diagnosticados que enfrentaram os 14 dias de quarentena e também aqueles que receberam alta dos leitos hospitalares.

Há ainda 136.969 pessoas sendo acompanhadas (53,9%) por profissionais que monitoram a evolução da doença.

De acordo com a pasta, o coronavírus circula em pouco mais da metade dos municípios brasileiros, mas a maior parte das localidades não registra nenhum óbito