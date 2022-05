Brasil registra 89 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas

publicidade

O Brasil registrou 89 novas mortes pela Covid-19 nesta segunda-feira, 16. A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 115, acima de 100 e crescendo pelo terceiro dia.

O número de novas infecções notificadas foi de 14.873, enquanto a média de testes positivos na última semana é de 18.329, o que representa um aumento de 23% em relação à de 14 dias atrás. No total, o Brasil tem 665.056 mortos e 30.698.711 casos da doença.

Segundo os números do governo, 29,7 milhões de pessoas se recuperaram da doença desde o início da pandemia no País.

São Paulo registrou duas novas vítimas da Covid-19 nas últimas 24 horas, enquanto Minas Gerais teve 27, o maior total do País. Alagoas, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins não notificaram óbitos no período. O Acre não informou os dados atualizados desta segunda.

Segundo o Ministério da Saúde, foram registrados 13.510 novos casos e mais 69 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. No total, a pasta afirma que o País teve 30.701.900 pessoas infectadas e 664.987 óbitos desde o início da pandemia. Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.