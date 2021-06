Brasil tem 1.010 mortes por Covid-19 nas últimas 24h

publicidade

O Brasil registrou 1010 mortes por Covid-19 nas últimas 24h. O país soma mais de 474 mil óbitos desde o início da pandemia. Os números são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Conass.

Ainda conforme o órgão, o país está se aproximando dos 17 milhões de casos acumulados registrados da doença.

A média móvel de mortes, de acordo com o painel da Covid-19 do Conass, segue acima dos 1,5 mil por dia. E voltou a subir, depois de dias em sequência de queda. No domingo, era de 1639. Nesta segunda-feira, foi de 1660.