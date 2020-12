Brasil ultrapassa 7,5 milhões de casos de coronavírus

publicidade

O Brasil contabilizou 58.718 casos e 1.111 novas mortes por Covid-19, nas últimas 24 horas, de acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira. Com os números atualizados pelo governo, o País alcançou a marca de 7.563.551 contaminados desde o início da pandemia do novo coronavírus.

Do total de diagnosticados, 192.681 pessoas morreram por conta da infecção. A taxa de letalidade, que é o percentual de óbitos entre os infectados, está em 2,6%. Ainda segundo a pasta, 6.647.538 já estão recuperados da doença, enquanto 723.332 pessoas permanecem em acompanhamento.