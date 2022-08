Buracos nas vias prejudicam moradores e motoristas de Porto Alegre

publicidade

Buracos nas vias fazem parte da rotina dos moradores e motoristas em geral que circulam por Porto Alegre. Presentes às dezenas pelas ruas e avenidas, deixando à mostra pedras e desníveis, eles até são tampados em diversas ocasiões. Porém, ao mesmo tempo em que o trabalho de tapa-buracos acontece, segue também a frustração dos condutores ao ver as gigantescas crateras em muitos outros pontos, trazendo um constante incômodo. Em alguns casos, é preciso ainda perícia ao volante para desviar destas imperfeições.

Por meio de aplicativos de navegação de trânsito, é possível ter uma ideia de como os buracos estão espalhados pelas diferentes zonas da cidade. Na manhã desta segunda-feira, uma equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) estava na avenida A. J. Renner, próximo à rua Dona Teodora, no bairro Farrapos, consertando um deles, colocando asfalto novo, em um trecho junto à calçada. O trânsito, já normalmente complicado na região, ficou ainda mais caótico no sentido em direção à rua Voluntários da Pátria.

Na avenida Filadélfia, bairro São João, um buraco no meio da via estava com quase um metro de diâmetro. Não sinalizado, o mesmo espalhava água a cada vez que era atingido por um pneu desavisado. Há diversas escolas na região, e o fluxo de trânsito é constante aos pais e responsáveis que deixam ou buscam crianças nos colégios.

Ao lado da Praça Doutor Maurício Cardoso, bairro Moinhos de Vento, havia ao menos dois nesta segunda. Embora menores, seu desvio é ainda mais complicado, em razão de estarem situados no meio da via, em um local de parada obrigatória para acessar a rua Félix da Cunha.

No trecho próximo ao Arroio Dilúvio, entre os bairros Farroupilha e Partenon, constavam seis buracos, na avenida Princesa Isabel e dos Cubanos, ruas São Luís, Gonçalves Ledo, Padre Hafkemeyer e São Francisco. Mais cinco foram relatados em um trecho perto da Baltazar de Oliveira Garcia, na zona Norte, no entorno do Vida Centro Humanístico. Um desnível na tampa de bueiro na lateral da rua Coronel Feijó, também no São João. Todos verdadeiros perigos que se multiplicam nas ruas, e potencializados com as recentes chuvas, em razão do desgaste do terreno.

Procurada para comentar as presenças dos buracos nas ruas porto-alegrenses, a SMSUrb afirmou que mantém, pelo menos, onze equipes durante o dia e também serviço noturno em diferentes regiões da cidade, de forma simultânea em serviços de conservação emergencial e padrão de ruas e avenidas. Tanto a avenida Filadélfia, quanto a Praça Doutor Maurício Cardoso passarão por vistoria técnica nesta semana, de acordo com a SMSUrb.

Entre as ruas com requalificação asfáltica em execução, estão a avenida Eduardo Prado, a estrada João Antônio da Silveira – entre a João de Oliveira Remião e a rua Ignês Faugundes, com conservação estrutural, e o restante conservação padrão – e a estrada Belém Velho.

As avenidas Cavalhada e Principal da Ponta Grossa estão sendo finalizadas. A Nilo Peçanha será retomada em breve e na avenida Edgar Pires de Castro foi feita a recuperação estrutural, entre a João Antônio da Silveira e a estrada do Lami. O alargamento de parte da via está previsto para 2023.

A secretaria diz reconhecer que as chuvas impedem o trabalho das equipes e contribuem para a degradação do asfalto. Assim sendo, a conservação padrão, diferentemente da emergencial, da forma em que está sendo feita na A. J. Renner, é feita em trechos maiores, com remoção do material antigo e aplicação de novo pavimento. Projetos maiores de requalificação asfáltica, como nas avenidas Assis Brasil e Sertório, aguardam aporte de recursos, e, enquanto isto, a SMSUrb afirma realizar manutenções pontuais.