Butantan entrega novo lote de Coronavac ao PNI nesta sexta-feira

O Instituto Butantan entrega nesta sexta-feira (23) um novo lote de doses da CoronaVac, imunizante produzido em parceria com o laboratório chinês Sinovac, ao Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde. O vice-governador Rodrigo Garcia acompanha a entrega no lugar do governador João Doria, que cumpre quarentena em casa por ter sido diagnosticado com coronavírus pela segunda vez.

Uma série de novas entregas começou no dia 14. A vacina é produzida a partir de um novo lote de 10 milhões de doses processados a partir dos 6 mil litros de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) recebidos no dia 26 de junho. No dia 14, foram liberadas 800 mil doses. No dia 15, 200 mil e no dia 16, mais 1 milhão.

Na segunda-feira (19) mais um milhão de doses também foram entregues e na quarta-feira (21), 1,5 milhão, completando 57.649 milhões destinadas ao PNI. Na ocasião, Garcia afirmou que o grande desafio do governo paulista é a entrega de 44 milhões de doses até 30 de agosto, antecipando a entrega da compra feita pelo Ministério da Saúde.