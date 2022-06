Cápsula do tempo no Hospital Santa Rita contém páginas de jornais antigos do CP

publicidade

Obras de reforma do Hospital Santa Rita, da Santa Casa de Porto Alegre, revelaram acidentalmente uma cápsula do tempo enterrada ainda no início da sua construção, em 1956. Encontrada no mês de janeiro durante uma escavação na área externa, a cápsula estava cheia de água e exigiu um cuidadoso processo de restauração do material. Entre o conteúdo encontrado estavam páginas do Correio do Povo de edições variadas, além de moedas vigentes na época.

A cápsula armazenava, ainda, uma ata de reunião da Associação Sulriograndense de Combate ao Câncer, de 30 de maio de 1956, e um livro com apontamentos de todas as atividades realizadas pela Santa Casa de Misericórdia em 1955. “Este é um achado muito valioso para a instituição, pois traz à luz evidências que nos ajudam a contar como uma maior riqueza de detalhes a história de um dos nossos hospitais. Essencialmente, são recortes de jornais da época e a ata de início da construção do prédio, assinada por importantes autoridades e médicos da época”, assinalou a professora Véra Barroso, historiadora do Centro Histórico-Cultural Santa Casa e responsável pela coordenação do trabalho.

A entrega oficial dos documentos foi realizada em cerimônia no átrio do CHC, com a presença do provedor Alfredo Englert, do diretor médico e de ensino e pesquisa, Antonio Kalil e da presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Vera Laura da Costa Carvalho Bernardes, entidade diretamente ligada à origem do hospital, além dos operários responsáveis pelo achado e colaboradores da Santa Casa.

Local onde cápsula foi escavada | Foto: Santa Casa da Misericórdia / Divulgação / CP