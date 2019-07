Cai movimentação de talude de mina da Vale em Barão de Cocais

publicidade

A movimentação do talude da mina de Gongo Soco, da Vale, em Barão de Cocais, na região central de Minas Gerais, caiu para 44,7 centímetros por dia às 6h deste domingo, segundo boletim do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. No boletim anterior, de 16 de junho, a velocidade era de 56 centímetros por dia.

Os bombeiros afirmam que a tendência é a estrutura continuar escorregando de forma "lenta e desagregada" para o fundo da cava. A próxima medição está prevista para às 21h de hoje