Caminhão tomba e bloqueia parte da BR 386, em Nova Santa Rita

A BR 386 foi bloqueada em um das pistas na manhã desta terça-feira devido a um acidente de trânsito no trecho de Nova Santa Rita. Um caminhão baú Mercedes-Benz, com uma carga de óleo de soja, tombou no km 429,7 da rodovia, no sentido Interior-Capital.

Não houve feridos, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O tráfego foi desviado para o acesso lateral da rodovia. A concessionária CCR Via Sul foi acionada também na ocorrência. O transbordo da carga deve ser realizado.

