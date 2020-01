Caminhão tomba sobre dois outros veículos em São Leopoldo

publicidade

Um grave acidente ocorreu no início desta tarde de quarta-feira na cidade de São Leopoldo. Um caminhão tombou por cima de outros dois veículos na Avenida Thomas Edson, no bairro Scharlau. Os veículos estavam vazios e ninguém ficou ferido apenas o motorista do caminhão foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Centenário, com sede na cidade, devido a ferimentos na cabeça.

O caminhão estava com uma carga de latas de alumínio e teria tentado desviar de um veículo de som que trafegava a uma velocidade mais baixa na via quando tombou. O local do acidente está isolado até que os veículos sejam removidos, o que deve ser realizado até o final desta tarde.