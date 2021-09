Caminhoneiros seguem com paralisação em cinco rodovias de Santa Catarina

publicidade

Cinco estradas de Santa Catarina seguem, na tarde desta quinta-feira, bloqueadas por caminhoneiros. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina (PRF-SC), a rodovia com maior número de pontos interrompidos é a BR 280, com seis trechos: no km 2,4 e no km 10, em São Francisco do Sul; km 22, em Araquari; km 45, em Guaramirim; km 55, em Guaramirim e o km 230, em Canoinhas.

Veja Também

Segundo a PRF, a mobilização também ocorre na BR 282 (km 606, em Maravilha, e km 646, em São Miguel do Oeste), na BR 116 (km 07, em Mafra), na BR 153 (km 101,em Concórdia) e na BR 158 (km 138, em Palmitos).

Pontos de bloqueio(só caminhões)



BR 280:

km 2,4 São F. do Sul

km 10 São F. do Sul

km 22 Araquari

km 55 Guaramirim

km 121 São B. do Sul

km 230 Canoinhas



BR 116:

km 07 Mafra



BR 282:

km 606 Maravilha

km 646 em São Miguel do Oeste



BR 153

km 101 Concórdia



BR 158

km 138 Palmitos — PRF Santa Catarina (@prf_sc) September 9, 2021

Bloqueio em distribuidora da Grande Florianópolis é liberado

Após as 15h de obstrução, os caminhoneiros liberaram na tarde desta quinta-feira o bloqueio realizado na distribuidora da Petrobras em Biguaçu. Segundo o portal de notícias ND+, a paralisação foi responsável pelo desabastecimento nos postos da Grande Florianópolis.

A desarticulação do ato ocorreu após negociação com a Polícia Militar Rodoviária (PMR) e por pressão das decisões judiciais publicadas nessa quarta-feira que estabelecem multa aos manifestantes que insistirem nos atos. Após a liberação, a expectativa é de que os postos sejam reabastecidos em dois ou três dias.