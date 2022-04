Campanha Futebol Tá na Mesa sorteará camisetas autografadas por jogadores

publicidade

Foi lançada nesta quarta-feira a Campanha Futebol Tá na Mesa, com o intuito de arrecadar alimentos não perecíveis, que serão doados. A campanha é uma parceria do Sesc/RS com o Instituto Dunga e projeto Seleção do Bem. Essa é a terceira edição da campanha, que funciona por meio de sorteios. Cada doação de 5 kg de alimentos é convertida em um cupom para concorrer a camisetas e bolas autografadas por jogadores de futebol.

O diretor regional de Sesc e Senac, José Paulo da Rosa, destacou o sucesso das edições anteriores. “Elas ocorreram em período de pandemia e ainda assim está muito claro o sucesso das duas. Esperamos que esse ano a gente consiga fazer ainda melhor.” Nas edições de 2020 e 2021 foram arrecadadas, respectivamente, 31 e 65 toneladas de alimentos. Este ano, a intenção é arrecadar mais de 100 toneladas. “Caso a gente passe de 100, vamos ter sorteios adicionais, com mais prêmios”, incentiva o ex-jogador de futebol, Dunga.

Os alimentos podem ser entregues em qualquer uma das mais de 50 unidades do Sesc pelo Estado.

Serão sorteadas, além de camisetas do Grêmio e do Inter, camisetas de alguns times nacionais, como do Flamengo, e internacionais, como das equipes inglesas Manchester United e do Everton, e uma bola oficial da Champions League. Todo o material é autografado por um ou mais jogadores.