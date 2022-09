Campanha Outubro Rosa 2022 é lançada em sessão solene na Câmara de Vereadores de Porto Alegre

publicidade

A sessão solene da Câmara Municipal de Porto Alegre realizou, na noite desta terça-feira, a abertura da Campanha do Outubro Rosa 2022 do IMAMA. Em 30 de setembro, a Prefeitura de Porto Alegre irá iluminar diferentes pontos da cidade, como alerta de conscientização para prevenção ao câncer de mama.

A fonte Talavera receberá a iluminação com atividades na sexta-feira, abertas ao público realizadas Vitoriosas e Guerras do IMAMA das 15h às 19h no local. No dia 1°, uma corrida sai às 7h da rótula das cuias.

No evento, a presidente do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (IMAMA), Maira Caleffi, falou da importância da Campanha do Outubro Rosa. “O IMAMA não pode nunca sair desta Casa. Ele precisa estar no primeiro dia, no primeiro ato, e continuar sempre. Porque, afinal de contas, Porto Alegre sempre foi e ainda será uma das cidades na América Latina onde existem mais câncer de mama", alertou.

Durante todo ano, o IMAMA disponibiliza palestras sobre autocuidado, sensibilizando empresas, escolas e instituições sobre a importância da saúde da mulher. Interessados nas palestras devem solicitar através do e-mail palestras@imama.org.br.

O Imama foi fundado em 1993, e é uma instituição filantrópica para apoio às pacientes oncológicas e promoção de ações preventivas pela saúde da mulher. A entidade se mantém de doações e volunariado.