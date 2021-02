Campanha para ajudar no combate ao coronavírus arrecada mais de 2,6 milhões

publicidade

Com o objetivo de arrecadar recursos para ajudar no combate ao novo coronavírus, o programa Troco Amigo, da Panvel Farmácias, arrecadou em 2020 mais de R$ 2,6 milhões. O valor superou em 40% aquele registrado em 2019.

As primeiras entregas ocorrem nesta terça, no Hospital de Pronto Socorro, e na quarta-feira, na Santa Casa de Misericórdia. A campanha irá beneficiar 91 hospitais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Com o dinheiro, as instituições de saúde poderão realizar reformas, melhorias e adquirir novos equipamentos. O recurso arrecadado por meio do Troco Amigo Covid-19 já foi distribuído no ano passado para hospitais que estão na linha de frente no combate à pandemia.