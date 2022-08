Campo Bom realiza o 2º Encontro de Carrinhos de Lomba neste domingo

publicidade

O 2º Encontro de Carrinhos de Lomba de Campo Bom, ocorre neste domingo, das 9h às 17h, na Alameda da Inovação, no Loteamento Industrial Norte, nas proximidades do Feevale Tech Park. Depois do sucesso do primeiro evento, em novembro do ano passado, são esperados amantes da modalidade vindos de toda a região. A iniciativa é da Prefeitura, por meio de parceria da Secretaria de Esporte e Lazer com o Grupo Spartanos.

Para segurança ao público, a Avenida João Pedro Dias estará interditada entre a Rua João Gracioso da Cunha e a ERS-239. Alguns trechos da via serão liberados apenas para acesso e estacionamento. Quem chegar ao local pela ERS-239 poderá ingressar pela Avenida Edgar Hoffmeister, onde haverá estacionamento até a esquina com a Alameda da Inovação.

O uso de calçado fechado e capacete será obrigatório nas descidas. Equipamentos de segurança como luvas, cotoveleiras e joelheiras são opcionais, mas seu uso é recomendado para evitar pequenos acidentes. A novidade nesta segunda edição será a inclusão de provas nas categorias carrinho de rolimã, carrinho de lomba, speed sled e trikes.

As inscrições podem ser feitas no local, no dia do evento, até as 13h. Não haverá cobrança de ingressos, nem de inscrições, mas os organizadores observam que doações de alimentos não-perecíveis serão bem-vindas.