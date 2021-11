Candidatas a embaixadora dos 250 anos de Porto Alegre são apresentadas na Orla

publicidade

Em evento realizado no Cais Embarcadero, na tarde desta quarta-feira, a Secretaria Extradordinária (Sec250) apresentou ao público as 30 candidatas ao título de embaixadora dos 250 anos de Porto Alegre. Pré-selecionadas com base numa diversidade de atividades e perfis que possam exemplificar o que a Capital tem de melhor para a convivência, elas participarão do concurso no próximo domingo, no Auditório Araújo Vianna.

“Estamos buscando uma mulher que possa representar nossa cidade no ano que vem, quando Porto Alegre completa 250 anos. Uma mulher empreendedora e empoderada que tenha Porto Alegre no coração e histórias para contar”, destacou o responsável pela Secretaria Extraordinária para os 250 anos, Rogério Beidacki durante o evento que teve a presença dos produtores do concurso e do diretor de Economia Criativa da Prefeitura de Porto Alegre, Evandro Hazzy.

As candidatas ao título de embaixadora dos 250 anos de Porto Alegre realizaram um passeio pelo Guaíba no barco Cisne Branco. “Este passeio é para integração das candidatas e para mostrar a elas a beleza da nossa orla. Queremos que todas sejam nossas embaixadoras, mesmo que só uma receba o título”, ressaltou o secretário da Sec250, Rogério Beidacki.