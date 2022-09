Captura de escorpiões amarelos registra queda em Porto Alegre

publicidade

Os agentes da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre fizeram nesta terça-feira nova operação no centro da Capital para capturar escorpião amarelo, o Tytius Serrulatus. A ação começou às 19h30min, com partida da Praça Dom Feliciano, expandida para as quadras da rua dos Andradas, rua Marechal Floriano, rua Vigário José Inácio e avenida Salgado Filho. A vistoria ocorreu nas caixas de telefonia, luz e esgotos da região, locais utilizados como abrigo e onde, geralmente, são encontrados exemplares.

A gerente da Unidade de Vigilância Ambiental, Roxana Nishimura, conta que foram capturados dez animais vivos, dois mortos e houve a visualização de dois escorpiões, que escaparam. Ela disse que o número é relativamente menor do que o das operações passadas. No entanto, destaca que aumentou foi o cuidado das pessoas para evitar a proliferação. “Geralmente é de 20 a 24 animais, e esse número menor, deve mostrar que as pessoas estão limpando os arredores das suas casas, não que o número de animais diminuiu”, avalia.

Esta é quinta operação de captura deste ano na região central de Porto Alegre, que concentra maior número de visualizações da espécie. A coordenadora destaca, em ordem decrescente, do maior ao menor, os bairros maior registro de visualizações. “No Centro histórico e nos bairros Mário Quintana, Menino Deus e Passo D’Areia, respectivamente”.

Após serem coletados, os escorpiões são encaminhados para identificação no Núcleo de Vigilância de Roedores e Vetores e encaminhados para o Centro de Informação Toxicológica (CIT). Roxana reforça que, em caso de visualização pelas pessoas, podem entrar em contato com o 156 informando o nome, endereço e um telefone para contato.

O que fazer em caso de picada e inoculação do veneno

Foto: Fabiano do Amaral

Quando há picada e inoculação do veneno, o que é um acidente mais grave, a pessoa afetada deverá procurar com urgência o Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde o soro específico está disponível. Os acidentes escorpiônicos são caracterizados por dor local, sudorese, vômitos e agitação. Nos casos moderados e graves, especialmente em crianças, a sintomatologia é mais severa, podendo incluir alterações cardíacas, tremores, entre outros.

Para evitar a aproximação dos escorpiões, a recomendação é que o arredor da moradia seja limpo, grama aparada e eliminação de entulho ou lixo. Na residência, devem ser vedadas soleiras das portas com saquinhos de areia ou friso de borracha e instaladas telas nas portas, janelas e nos ralos de banheiros e cozinha (ou ralo abre-fecha), a fim de evitar a entrada dos animais.