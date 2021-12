Carnaval de rua da cidade de SP tem 28 blocos cancelados

publicidade

Uma portaria da Prefeitura de São Paulo no Diário Oficial do Município anunciou nesta quinta-feira que 28 blocos inscritos cancelaram sua participação no Carnaval de rua de 2022 da capital paulista — evento que ainda depende da situação da pandemia de Covid-19 para ocorrer.

Entre os blocos cancelados, estão os de grandes nomes da música como o Bloco do Kondzilla, Bloco das Gloriosas (Glória Groove). Em contrapartida, outros 164 blocos foram autorizados a estar na festa caso a situação epidemiológica seja favorável na época.

“A autorização definitiva está condicionado a permissão da Covisa [Coordenadoria de Vigilância em Saúde]", ressalta a prefeitura na portaria. Com essas novas admissões, a capital tem ao menos 524 blocos inscritos atualmente caso a festa de rua ocorra.

A situação atual da cidade não é a ideal para a festa. Com o início de um surto de Influenza, os atendimentos por síndrome gripal explodiram em dezembro e pressionam a rede pública e privada de saúde. As internações de pacientes confirmados ou com suspeita de Covid-19 cresceram 48,7% na última semana.

Blocos cancelados

Fresquinhas

Tarsilas & Andrades

Arena Folia

Bloco do Abrava

Bloco do Kondzilla

Cobra Criada

BLOCO DA OSE

Bloco Filhas da Lua

Bloco Filhas da Lua

O Baile

Bloco TT

CARNA-GRIME

KiaMor de Carnaval

Bloco das Gloriosas

O Baile

Banda Mon Amour

Bloco de Rua Vem Ku Nóis Ó

"Bloco Carnavalesco Bufalos de Vila Prudente"

CARNAFLUXO

Vra Power

Bloco do Fubá

Conselho do Samba

Bloco TT

Bloco Filhas da Lua

"Bloco Te Amo Mas Só Como

Amigo"

Afoxé Filhos de Gandhy SP

Pipoca da Rainha

Bloco do Piruka/ Kondzila