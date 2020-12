Carro atropela grupo de manifestantes em Nova York

publicidade

Um carro atropelou nesta sexta-feira pelo menos seis pessoas que participavam de um protesto na cidade de Nova York, deixando feridos, mas nenhuma vítima fatal, segundo informações da polícia e da imprensa.

Um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York informou à AFP que o veículo atropelou várias pessoas na área de Murray Hill, por volta das 16h locais. "Um número indeterminado de pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais. Não se acredita que os ferimentos sejam fatais", declarou o porta-voz, acrescentando que "é muito cedo para saber" se o atropelamento foi intencional.

A pessoa que conduzia o veículo, uma mulher, "permaneceu no local" e está sob custódia, informou a fonte. Testemunhas disseram que viram pelo menos seis pessoas feridas.

Os manifestantes protestavam contra a detenção de imigrantes por agentes do Departamento de Imigração e Alfândega (ICE), em particular, em apoio a detidos que fazem uma greve de fome.

A imprensa local, porém, inicialmente relatou que o protesto era promovido pelo movimento Black Lives Matter contra a violência policial sofrida pelos afro-americanos.

Segundo a ABC News, entre 40 e 50 manifestantes estavam no local no momento em que o protesto se estendeu à rua e eles rodearam um automóvel, que avançou contra o grupo, de acordo com a ABC. O carro era dirigido por uma mulher, que estava sendo interrogada, indicou a emissora.

Uma testemunha disse à NBC que o carro era uma BMW azul marinho com duas mulheres brancas nos bancos da frente.

"Até onde sei, atingiram pelo menos seis de nossos manifestantes não violentos", afirmou ela à rede, acrescentando que fugiu correndo do carro.

"Eu ouvi pessoas gritando. Olhei para trás e uma mulher estava abrindo caminho", contou. A manifestante disse ainda que viu "corpos voando" pelo ar. "Olhei de novo, o carro estava acelerando, as pessoas tentavam correr. (...) Algumas pessoas ajudavam outras, feridas, na calçada."

