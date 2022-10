Carro capota e homem fica preso em ferragens após colisão em Porto Alegre

publicidade

Um homem ficou ferido após a colisão entre dois carros, na noite desta sexta-feira, na região central de Porto Alegre. Um Honda Civic e um Volkswagen Polo colidiram no cruzamento das avenidas Ipiranga e Edvaldo Pereira Paiva. O Polo capotou e o motorista ficou preso nas ferragens.

O Corpo de Bombeiros retirou a vítima, que estava sozinha no veículo no momento do acidente. O ferido foi levado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS).

Informações preliminares da guarnição do Primeiro Batalhão de Brigada Militar (1BPM), que prestou atendimento relataram que o motorista do Civic não estava embriagado. Ele e os outros passageiros não ficaram feridos.

Uma testemunha contou que o Polo estaria vindo pela avenida Ipiranga e passou pelo sinal vermelho, sendo atingido pelo outro carro.