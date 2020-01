Carro colide contra árvore, pega fogo e motorista morre em Bom Princípio

publicidade

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) e o Corpo de Bombeiros Voluntários de Bom Princípio foi mobilizado na madrugada desta quinta-feira para atender um incêndio com morte no município. No km 28 da ERS 122, um Kia Sportage, com placas de Portão, ficou desgovernado, cruzou o canteiro central e saiu da pista, chocando-se contra uma árvore. Destruído com o impacto, o veículo incendiou-se totalmente. A motorista do carro, identificada como Raquel Marchionne de Moraes dos Reis, 29 anos, morreu no local.