Cartão-postal de Porto Alegre, Ponte de Pedra mostra sinais de deterioração

Um dos cartões-postais de Porto Alegre, a Ponte de Pedra, no Largo dos Açorianos, está em processo acelerado de deterioração. Umidade, rachaduras, infiltrações e trincas são vistas em diversos pontos do monumento, cuja revitalização mais recente por parte da prefeitura é datada de 2019, com apoio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS). A ponte em si foi construída ainda no século XIX, inicialmente como forma de travessia da população, e depois permanecendo como marco histórico e turístico da cidade.

Frequentar o largo, que conta também com dois espelhos d’água e mais ainda o Monumento aos Açorianos, próximo da ponte, faz parte da rotina de muitas pessoas em dias ensolarados, como os do último final de semana. A OAB/RS, cuja sede é vizinha à praça, demonstrou interesse em adotar o local no final de 2019, e, na ocasião, os cuidados com a mesma foram compartilhados com a Caixa de Assistência dos Advogados (CAA-RS).

Não são recentes os problemas de infraestrutura na área. O desgaste no Largo dos Açorianos já era visível poucos meses depois da inauguração da revitalização. E passados alguns anos destas importantes obras, a sensação é que há um abandono do espaço. A prefeitura afirma estar ciente do assunto, e, por meio de nota, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) disse que realizou uma vistoria conjunta na Ponte de Pedra com a Secretária Municipal de Cultura (SMC), por se tratar de bem tombado.

Conforme a Smamus, não foram identificados “indícios de risco estrutural”, mas as fissuras foram confirmadas. A secretaria disse também que, a partir desta identificação dos problemas, ambas as equipes “trabalham conjuntamente para desenvolver um documento que aponte quais intervenções são necessárias, como executá-las e um cronograma de ações de restauração nos pontos do revestimento onde houver necessidade”, embora não tenha informado data para isto ser publicado.

Deterioração na Ponte de Pedra | Foto: Matheus Piccini

A reforma mais recente no local iniciou ainda em 2016, mas sofreu atrasos, em razão da falta de recursos e problemas no decorrer da mesma. No final, a obra, orçada em R$ 4,6 milhões, custou R$ 5,4 milhões, e foi executada por duas empresas diferentes. A administração municipal informou que, na época, foram restaurados os revestimentos externos e internos da ponte, feita base com impermeabilização, pintura com tinta branca à base de cal em toda a área revestida, entre outras melhorias. Em seguida, os espelhos d'água foram construídos.

Também em nota, a OAB/RS afirmou que “eventuais falhas estruturais e danos recorrentes de força maior não são responsabilidade da entidade”, e é responsável pelo corte de grama, manutenção dos canteiros, limpeza dos espelhos d'água, varredura e recolhimento de lixo, manutenção preventiva das bombas hidráulicas e instalação de placas sobre educação ambiental e informativas em geral. Reforçou ainda que “realiza a devida manutenção” e diz receber colaborações e sugestões dos frequentadores. Portanto, por enquanto, os visitantes precisarão ainda conviver com a ponte longe de seu perfeito estado.