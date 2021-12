Cartinhas ainda aguardam adoção no último dia da campanha Papai Noel dos Correios

publicidade

A campanha Papai Noel dos Correios 2021 termina hoje, sexta-feira, ao fim da tarde. Até agora, 2.337 cartinhas foram adotadas nos municípios de Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Santo Ângelo, porém 218 cartinhas ainda aguardam adoção.

O volume de pedidos sem padrinho é maior em Pelotas, que tem mais de 80 cartinhas disponíveis, e Passo Fundo, com cerca de 70. Em Santo Ângelo e Santa Cruz do Sul também há cartinhas que ainda não foram adotadas, mas em número menor: aproximadamente 30 e 20, respectivamente. Os moradores desses locais que quiserem contribuir com a Campanha podem acessar o site para conhecer as cartinhas. Lá é possível encontrar os relatos e desenhos de crianças pedindo bolas, bonecas, materiais escolares e diversos outros itens. Depois de escolher a cartinha que será atendida, basta fazer um breve cadastro no sistema para registrar a adoção.

Já em Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo e Santa Maria restam poucas unidades disponíveis para adoção, mas boa parte dos presentes ainda não chegaram aos Correios. Como a Campanha encerra hoje (dia 10) no Rio Grande do Sul, é muito importante que quem já adotou suas cartinhas entregue os presentes nas unidades dos Correios indicadas no site no momento da adoção. Também vale destacar que o pacote deve ter embalagem reforçada, com a etiqueta de identificação preenchida e fixada de forma visível e legível, para que o destinatário possa ser corretamente identificado.

A campanha Papai Noel dos Correios existe há mais de 30 anos e mobiliza empresa, empregados e sociedade em geral, com o objetivo de incentivar, por meio da escrita, o sentimento de fraternidade entre crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social. Mais de 6 milhões de pedidos já foram atendidos.