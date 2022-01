Casa é destruída por árvore, no Beco dos Marianos, em Porto Alegre

publicidade

Uma árvore que desabou em cima de uma casa na manhã de quarta-feira ainda não foi removida. Juliano Nascimento Miguel estava no banheiro da sua casa localizada no Beco dos Marianos, no bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre, quando movida pela água da chuva, a grande árvore desabou e destruiu boa parte da construção. “Ela estralou e caiu, demoliu minha casa”, conta Juliano, que mora sozinho e não ficou ferido.

Na hora, gritou e chamou os vizinhos para ajudá-lo. Apesar da maior parte da casa ter sido danificada, ele conseguiu salvar alguns objetos que estavam na propriedade. “Eu faço bicos, estou desempregado, mas ontem e hoje não pude trabalhar, tive que ficar aqui cuidando”, lamentou Juliano.

Foi uma vizinha quem chamou a Defesa Civil da cidade para realizar a retirada da árvore. O órgão compareceu, acompanhado pelo Corpo de Bombeiros Militar, no fim da tarde desta quinta-feira. Segundo a Defesa Civil, são os Bombeiros os responsáveis por serviços de remoção em casos de queda e a retirada não foi feita durante a visita porque já estava escurecendo, mas será feita na sexta pela manhã.

Assim como Juliano, os vizinhos têm medo de que outra árvore, que está ao lado da que tombou, caia em breve. Segundo o morador da casa, os Bombeiros disseram haver perigo para a casa do lado oposto da rua durante a retirada e por isso seria necessário avaliar melhor antes de remover o tronco. A moradora da casa em frente, Caroline Macedo, também conversou com os bombeiros e alertou para o risco de tombamento das outras árvores na propriedade de Juliano. “Eles disseram que iriam avaliar antes de retirar as árvores. Meu medo é que demore e mais casas sejam danificadas até uma atitude ser tomada”, afirmou. A vizinha lembra, que há menos de um mês, outra moradora do bairro também teve sua casa atingida por uma árvore. O terreno em declive é propício para o desabamento das árvores.

Juliano chegou a passar a noite de quarta-feira dentro da casa, mas foi instruído pelos Bombeiros a não ficar. “Espero que eles venham, não posso ficar dependendo dos outros”, disse, apreensivo.