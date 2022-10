Cataratas do Iguaçu: volume de água 7 vezes acima da média interdita passarela

publicidade

As Cataratas do Iguaçu apresentavam, nesta quarta-feira, um volume de água sete vezes acima da média, devido às cheias do rio Iguaçu. A marca superou os 11 milhões de litros por segundo e, por segurança, a direção do Parque Nacional interditou a passarela de acesso à Garganta do Diabo.

Veja Também

A maravilha natural, contudo, segue aberta a visitações e a grande cheia pode ser contemplada dos principais mirantes do parque. O aumento de água das Cataratas é esperado no mês de outubro, apesar de este ano estar ainda mais intenso.

Conforme a assessoria do Parque Nacional, as previsões para o mês são de que a vazão fique na média de dois milhões a cinco milhões de litros por segundo, "garantindo uma experiência singular".