Cecília é a primeira criança a nascer em 2022 em Porto Alegre

publicidade

O primeiro bebê a nascer em Porto Alegre em 2022 é uma menina e se chama Cecília Oliveira Ilureta. Ela veio ao mundo por meio de cesária às 1h15 deste sábado, no Hospital Nossa Senhora da Conceição. A pequena Cecília nasceu com 3,7 quilos e 50 centímetros.

De acordo com as enfermeiras do setor de obstetrícia do hospital, o bebê é saudável e passa bem e está no alojamento conjunto – onde ficam as mães dos bebês no período pós-parto. A criança é filha de Roberta Luana Oliveira da Silva, de 35 anos e Filipe Patrocínio Ilureta, de 30 anos. O casal já tem outros dois filhos: Eduarda de Amorim, 16 anos, e Luiza Ilureta, de 7 anos.

Ao nascer, Cecília foi logo colocada nos braços da mãe. “A gestação não foi planejada, mas depois de sentir mexer o bebê na barriga, tudo muda. Ver o rostinho lindo dela ao nascer foi muito emocionante”, ressaltou Roberta Luana Oliveira da Silva.