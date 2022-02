Centro de Monitoramento prevê novas enxurradas e inundações em Petrópolis até o fim de semana

publicidade

A cidade de Petrópolis, que registrou mais de 100 mortes causadas pelas enxurradas na terça-feira, terá mais problemas com o excesso de chuvas pelos próximos cinco dias. A previsão foi feita nesta quinta-feira pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), que considera muito alta a chance de novas inundações nos rios da região serrana do Rio de Janeiro.

O Cemaden diz que pancadas de chuva fracas ou moderadas levarão problemas à região "em função dos acumulados observados, dos níveis dos rios e córregos dos municípios e dos danos ocasionados ao sistema de drenagem que dificultam o escoamento das água pluviais".

O órgão federal, ligado ao MInistério da Ciência e Tecnologia, alerta que é muito provável que ocorram novos deslizamentos mesmo nos momentos em que não estiver chovendo.

"Permanece muito alta a possibilidade de ocorrência de eventos de movimentos de massa na região serrana do Rio de Janeiro, especialmente em Petrópolis, devido aos elevados acumulados de precipitação nas últimas 24 horas (mais de 250 mm) e nas últimas semanas. Estes fatores indicam um elevado nível de umidade do solo que pode favorecer a ocorrência de deslizamentos de terra mesmo na ausência de chuva."

A previsão do tempo indica chuva ao longo desta quinta-feira, com pancadas de intensidade fraca a moderada a qualquer momento do dia. A chuva, diz o centro de monitoramento, pode causar deslizamentos em encostas ocupadas e naturais.

O Cemaden explica que a configuração de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul as chuvas devem se manter pelos próximos cinco dias de forma intermitente em Petrópolis e nos municípios vizinhos.