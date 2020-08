Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição será inaugurado em junho de 2021

publicidade

Com mais de 40% das obras concluídas, o Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) será inaugurado em junho de 2021. Os trabalhos no prédio localizado na avenida Francisco Trein, 596, esquina com a rua Umbu, na zona Norte de Porto Alegre, começaram em fevereiro de 2018. O valor da obra está avaliado em mais de R$ 75 milhões.

O diretor-superintendente do GHC, Cláudio Oliveira, explicou que o centro vai possibilitar o aumento da oferta de consultas e atendimentos oncológicos na instituição de saúde. "Vamos concentrar todos o serviços no prédio, que terá 94 leitos", destacou. Na manhã desta terça-feira, Oliveira inspecionou os trabalhos no centro que terá sete pavimentos, em uma área projetada total de 14.380,70 metros quadrados.

O centro irá reunir no mesmo local unidades de diagnóstico (ambulatório e recursos de imagem) e de tratamento de radioterapia, quimioterapia e internações necessárias para atendimento de pacientes com câncer. Além de ampliar o atendimento dos casos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o centro realizará transplantes de medula. "Os pacientes terão um atendimento mais qualificado, rápido e adequado. São estruturas que não se encontra no sistema público de saúde. Teremos uma equipe altamente qualificada para melhor atender o paciente", acrescentou Oliveira.

Segundo Oliveira, os investimento na instituição de saúde são provenientes de emendas parlamentares de toda a bancada federal gaúcha. "Em 2017, foi criada a Frente Parlamentar para construção do prédio e já foram destinados mais de R$ 35 milhões para a edificação", acrescentou. "Além de ampliar o atendimento dos casos oncológicos pelo SUS, o Centro pretende humanizar o tratamento hospitalar, conforme a política Nacional de Humanização (PNH)", ressaltou.

O diretor-superintendente disse que a ideia é concluir a obra com recursos da bancada gaúcha. Conforme Oliveira, o Centro terá uma ligação interna com o Hospital Conceição. Além disso, está sendo construída uma torre de ligação que faz parte do Plano de Prevenção Contra Incêndios do Hospital Nossa Senhora da Conceição necessário para evacuação da área. O valor da obra é de R$ 9,4 milhões.

Ainda faltam cerca de R$ 40 milhões para a conclusão do empreendimento. A construção tem sido inspecionada sistematicamente pelo Tribunal de Contas da União (TCU), estando dentro das normas vigentes. A obra, orçada inicialmente em R$ 100 milhões, foi licitada pela Gerência de Materiais do GHC, tendo como vencedora do certame a empresa Sial, que realiza a obra por R$ 75 milhões.