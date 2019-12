Cerca de 186 mil veículos devem utilizar a Freeway para ir ao litoral entre quinta e sábado

publicidade

Aproximadamente 186 mil veículos devem utilizar a Freeway em direção ao litoral Norte gaúcho e de Santa Catarina entre esta quinta-feira e o sábado, para o Ano Novo, de acordo com a concessionária CCR ViaSul. Na primeira das datas, a empresa prevê que 49 mil passem pela praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha rumo às praias. A rodovia deve receber o maior movimento na sexta, com 71 mil automóveis. Para o sábado, a previsão é de que 66 mil veículos façam o mesmo deslocamento ao longo do dia.

Para evitar congestionamentos nos períodos de maior concentração, a CCR ViaSul indica que os melhores horários para pegar a estrada são quinta durante a manhã ou após as 22h e sexta até o meio-dia. Para os motoristas que só podem viajar no sábado, a orientação é sair durante a madrugada ou após as 18h.

Como o feriado acontece na quarta-feira, a previsão da concessionária é de que a Freeway tenha movimentação ao litoral até a véspera, com 38 mil veículos no domingo, 53 mil na segunda e outros 44 mil veículos na terça.

A Freeway é uma das rodovias federais em que os radares móveis estarão em operação, segundo a Polícia Rodoviária Federal, que voltou a utilizar os equipamentos nessa segunda-feira, cumprindo decisão judicial.