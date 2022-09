Cerca de 300 aposentados de Porto Alegre não efetuaram prova de vida neste ano

publicidade

Aposentados e pensionistas municipais, com a data de aniversário em agosto e setembro, precisam fazer a prova anual de vida de 2022. Essa é uma exigência legal para a continuidade dos pagamentos dos benefícios previdenciários. A medida voltou a ser obrigatória no início de agosto, depois de ter sido suspensa devido à pandemia da Covid-19.

De acordo com a diretora-geral do Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre (Previmpa), Simone da Rocha Custódio, mesmo com o envio de correspondência e de comunicado para mais de três mil e-mails, cerca de 300 aposentados e 80 pensionistas ainda não efetuaram a prova de vida de 2022. Simone ressaltou que os aniversariantes em agosto e setembro que ainda não fizeram devem realizar a prova o mais breve possível.

As provas de vida passaram a ser realizadas em qualquer agência da Caixa desde o dia 1º de agosto e devem ser feitas no mês de aniversário. Os pensionistas que possuem agendamento para realizar a prova de vida no Previmpa deverão comparecer na rua Gen. João Manoel, 50, no dia e horário agendados. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelos telefones 3289.3530 ou 3289.3538, das 9h às 16h, ou pelo e-mail provadevida@previmpa.prefpoa.com.br.