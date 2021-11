Chega a 35,5 mil o número de mortes pela Covid-19 no Rio Grande do Sul

publicidade

O Rio Grande do Sul inicia a semana registrando quatro novas mortes por Covid-19. As vítimas, de acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES), morreram entre 3 e 28 de outubro, eram de quatro municípios gaúchos diferentes (Candelária, Nova Petrópolis, Novo Hamburgo e Porto Alegre) e tinham entre 76 e 91 anos de idade. Com isso, o número total de óbitos pela doença no Estado subiu para 35,5 mil.

A Secretaria também reporta hoje 305 novas infecções. A partir disto, desde o início da pandemia no RS, são acumulados 1.467.244 casos de contaminação pelo SARS-CoV-2.

Do total de casos, 97% (1.423.832) estão em recuperação e 1% (7.816) ainda permanecem em acompanhamento. A taxa de ocupação de leitos de UTIs hoje é de 60%. Dos 3.301 leitos disponíveis, 1.980 estão com pacientes, sendo que 452 estão atendendo pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus.

Segundo o Estado, 94,1% da população adulta tomou pelo menos uma dose da vacina e 78,1% está com o esquema vacinal completo. Em relação à fase inicial da imunização, 43.1% tomaram a primeira dose da AstraZeneca, 30,6% da Pfizer e 26,3% se protegeram contra o coronavírus com a CoronaVac.

