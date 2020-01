Chega a 67 número de cidades gaúchas em situação de emergência devido a estiagem

publicidade

O último relatório da Defesa Civil, divulgado nesta sexta-feira, apontou que o Rio Grande do Sul tem 82 municípios afetados pelo falta de chuva. Destes, 67 registraram decreto de situação de emergência – um acréscimo de 12 municípios desde o levantamento dessa quinta-feira. As demais cidades registraram prejuízos menores e foram contabilizadas por meio do Sistema Integrado de Informações sobre notícias preliminares de danos, da Defesa Civil.

Os municípos que aderiram ao decreto de situação de emergência nesta sexta-feira são: Soledade, Gentil, Nova Bassano, Lagoa Bonita do Sul, Pinhal Grande, Novo Cabrais, Alto Alegre, Tupanciretã, Santa Maria, Salto do Jacui e São Pedro do Sul.

O grupo de cidades junta-se aos que já possuíam o decreto: Chuvisca, Cerro Grande do Sul, Sertão Santana, Barão do Triunfo, Camaquã, Mato Leitão, Encruzilhada do Sul, Herveiras, Mariana Pimentel, Pantano Grande, Sinimbu, Venâncio Aires, Amaral Ferrador, Dom Feliciano, Cerro Branco, Cristal, Passo do Sobrado, Ponte Preta, São Jerônimo, Dom Feliciano, Progresso, Santa Cruz do Sul, Boqueirão do Leão, Encruzilhada do Sul, Vale do Sol, Vale Verde, Vera Cruz, Fontoura Xavier, São Gabriel, Lagoão, Canguçu, São Lourenço do Sul, Candelária, Agudo, Sobradinho, Arroio do Meio, Cachoeira do Sul, Gramado Xavier, Rio Pardo, São Domingos do Sul, Segredo, Faxinal do Soturno, Itatiba do Sul, Muitos Capões, Paraí, Canudos do Vale, Barros Cassal, Arroio do Tigre, Ibarama, Butiá, Quinze de Novembro, Estrela Velha, Ibirubá, Júlio de Castilhos, Nova Palma, Santa Tereza e Passa Sete.

Já os municípios que não possuem decreto, mas registraram danos junto a Defesa Civil são: Maquiné, Montauri, Santo Antônio do Palma, Marau, São Valentim do Sul, Lagoa dos Três Cantos, Campos Borges, Restinga Seca, Jóia, Formigueiro, Dilermando de Aguiar, Cruzeiro do Sul, Doutor Ricardo, São Martinho da Serra, Santa Bárbara do Sul.