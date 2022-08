Chuva de granizo atinge diversos bairros de Porto Alegre

publicidade

A Grande Porto Alegre registrou, no início da noite desta segunda-feira, temporal de granizo em diversos pontos da cidade. A MetSul já havia feito o alerta de tempestade, com direito a frequência intensa de raios nas próximas horas.

ATENÇÃO: Chove granizo no Centro Histórico de Porto Alegre neste momento @correio_dopovo @metsul pic.twitter.com/O0pMNoFnuP — Jonathas Costa (@jonathasac) August 15, 2022

A precipitação congelada durou alguns minutos, mas foi o suficiente para causar transtornos em diversos bairros. Há relatos de pedras em locais como Centro, Azenha, Cidade Baixa, Humaitá, Menino Deus e Jardim Botânico.

Mais cedo, a MetSul Meteorologia já havia alertado para instabilidade se aproximando de Porto Alegre vinda da região Oeste. Assim, foi feito o alerta para frequência altíssima e incomum de raios na região da Capital.

🔴 ALERTA | Instabilidade logo a Oeste de Porto Alegre é muito intensa. Há altíssima e incomum frequência de raios na capital. Por precaução, evite sair e se estiver na rua busque abrigo pelo risco de tempestade severa com granizo e vento. pic.twitter.com/nK7keqfzDc — MetSul.com (@metsul) August 15, 2022

A MetSul informou registro de granizo de tamanho médio em outras cidades. A célula de tempestade causou transtornos em cidades como São Jerônimo, Charqueadas e Rio Pardo.

Ainda de acordo com a MetSul, trata-se de uma ocorrência rara na Capital. Por conta da chuva torrencial e o diâmetro das pedras, a característica é incomum.

Rodovias

A Polícia Rodoviária Federal alerta, ainda, para problemas no trânsito. De acordo com as autoridades, há um bloqueio total no km 313 da BR-290, em Guaíba, por conta de árvores e fios elétricos sobre a pista. Na rodovia, há árvores em várias partes da pista até a Barra do Ribeiro.

Também há registro de postes caídos em duas outras duas rodovias federais. As BRs 116 e 448, em Canoas, apresentam o problema.

Veja Também