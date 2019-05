Chuva deve retornar com força ao Rio Grande do Sul nesta quinta

publicidade

A chuva, que nesta quarta-feira deu uma trégua, voltará ao Rio Grande do Sul com força nesta quinta. Segundo informações da MetSul Meteorologia, é esperada para amanhã precipitação forte e volumosa em diversas regiões do Estado, especialmente na Metade Norte.

Transtornos semelhantes aos que ocorreram nessa terça em Porto Alegre podem acontecer em outras localidades. Há chances de alagamentos, cheias de rios e córregos ao longo do dia. Temporais com queda de granizo também não estão descartados.

Em função do cenário de instabilidade, a quinta-feira também será marcada pela pouca variação de temperatura. As mínimas serão mais altas do que hoje e as máximas não devem nem chegar aos 20ºC no período da tarde.

Nesta quarta-feira, a madrugada foi marcada pelo frio mais expressivo do que em dias anteriores. A região dos Altos da Serra registrou 6ºC, enquanto a Zona Sul indicou temperaturas de 7ºC. Os termômetros marcaram 9ºC na região da Campanha. A temperatura será agradável no período da tarde e Porto Alegre poderá registrar máxima de 22ºC.